صفحات الغش تزعم تداول أجزاء من أسئلة وإجابات الجغرافيا للثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، أجزاء من أسئلة زعمت أنّها لامتحان الجغرافيا الشعبة الأدبية الدور الأول للثانوية العامة 2022، والذي يؤديه الطلاب الآن في اللجان الامتحانية، بعد نصف ساعة من بدء الوقت الأصلي للامتحان والذي بدأ في الساعة التاسعة صباحا.

التعليم تتحقق من الأسئلة والإجابات المتداولة للجغرافيا

وبعد دقائق من نشر الأسئلة، نشرت جروبات الغش عبر تليجرام أجزاء من إجابات الأسئلة المتداولة المزعوم أنّها لامتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2022.

وقال مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إنّ فريق مكافحة الغش بالغرفة المركزية تتبع الأسئلة المتداولة لامتحان الجغرافيا على جروبات الغش عبر تليجرام، للتحقق منها.

لا تهاون مع الغشاشين

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال صحة الأسئلة، سيتم ضبط الطلاب مصوري الأسئلة ونشرها على جروبات الغش، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة على الغشاشين الذين صوروا ونشروا الأسئلة بر صفحات الغش، قائلا: «لا تهاون مع الغشاشين».