عاجل.. تداول امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الصف الثاني الثانوي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا على أنها امتحان مادة الجغرافيا الذي يؤديه اليوم، طلاب الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني، ورقياً وإلكترونياً في المدارس المجهزة، حيث تعقد الأسئلة المقالية ورقياً بعد وضعها من قبل الإدارات التعليمية والأسئلة الموضوعية إلكترونياً على جهاز التابلت، وتركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

منع دخول الهاتف المحمول

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الامتحان عقب دقائق معدودة من انطلاقه، رغم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حذّرت من دخول الطلاب للجان الامتحانية بالهاتف المحمول أو أي أجهزة اتصال إلكترونية، أو حتى الكتب والمذكرات الخارجية.

تنسيق كامل مع جميع المدارس والمديريات

وأكد مصدر مسئول بالوزارة، لـ«الوطن»، أنّ الوزارة تتابع ما يتم تداوله للتحقيق منه، مؤكداً أنه في حالة ثبوت التسريب يتم معاقبة المتسبب وتطبيق القواعد القانونية عليه، موضحًا أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المدارس والمديريات والإدارات التعليمية للوقوف على سير الامتحان وعمل السيستم.

وأضاف أن الامتحان يعقد ورقيًا وإلكترونيًا، وتم التنبيه على جميع المدارس بعدم السماح بدخول أي طالب للجنة الامتحانية بالهاتف المحمول، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص فرق تطوير تكنولوجي في كل مدرسة لمساعدة الطالب، وحل أي مشكلة تقنية تواجهه في أثناء اللجنة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن إلغاء الامتحانات الإلكترونية لا صحة له، والوزارة تعمل على التنسيق مع جميع المدارس للوقوف على سير الامتحانات الإلكترونية بالشكل المطلوب، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية في التدريب على كيفية حل الإجابات التي تركز على الفهم.