طلاب ثانية ثانوي: امتحان الجغرافيا سهل والمنصة عملت بكفاءة

أشاد طلاب الصف الثاني الثانوي، بامتحان مادة الجغرافيا الذي عقد اليوم ورقياً بنمط الأسئلة المقالية التي وضعتها الإدارات التعليمية وفق المواصفات الفنية المحددة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والأسئلة الموضوعية التي تعقد على جهاز التابلت وذلك في المدارس المجهزة من الناحية التقنية، ووسط تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وأضاف الطلاب لـ«الوطن»، أن الامتحان جاء مباشراً ولم يشمل أي أسئلة معقدة، موضحين أن الأسئلة المقالية جاءت مناسبة للوقت المحددة والأسئلة الموضوعية ركزت على الفهم ولم تشمل أي تعقيد، موضحين أن الأسئلة غطت غالبية أجزاء المقرر الدراسي ولم تشمل أي أجزاء من خارجه.

خروج الطالب من منصة الامتحان لا يعني إلغاء الأسئلة

وأوضح الطلاب أن منصة الامتحان عملت بكفاءة دون أي معوقات، موضحين أن فريق التطوير التكنولوجي تدخل لحل أي مشكلة واجهتهم في بداية اللجنة الامتحانية، لافتين إلى أن ورقة المفاهيم ساعدتهم في الإجابة على الأسئلة.

وأكدت رضا رشوان، مسؤول التطوير التكنولوجي بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات، لـ«الوطن»، أن فريق التطوير التكنولوجي عمل على حل أي مشكلات تواجه الطلاب أثناء اللجنة الامتحانية، موضحة أن خروج الطالب من منصة الامتحان لا يعني إلغاء الأسئلة أو الإجابات بل موجودة كما هي وبمجرد أن يُعاد فتح المنصة يجد الطالب جميع إجاباته محفوظة على «سيستيم» الامتحان.

الامتحانات سارت بصورة منتظمة

من جانب، قال الحسين محمود، مدير المدرسة، إن الامتحانات سارت بصورة منتظمة ولم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول طبيعة الأسئلة سواء في مادة الرياضيات لطلاب الشعبة العلمية أو مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأضاف «محمود» لـ«الوطن»، أنه غير مسموح لأي طالب بدخول اللجان الامتحانية بالهاتف المحمول أو الكتاب المدرسي، وتم استلام ورقة المفاهيم من الطلاب عقب انتهاء اللجان الامتحانية.