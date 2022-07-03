«الوطن» تنشر أول صورة لنسرين طافش مع زوجها.. مصري ومدرب يوجا

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش حالة من الجدل بعد إعلانها عن زواجها بصورة تجمعها مع يد عريسها من دون أن تكشف عن هوية الأخير، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

وعلقت نسرين طافش على الصورة قائلة: «ما جمعه الله اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدى دائما وأبدا».

وحصلت «الوطن» علي أول صورة لنسرين طافش مع زوجها وهو مصري الجنسية ويدعى «شريف الشرقاوي»، وهو مدربها في مجال اليوجا والطاقة، حيث نشأت بينهما قصة حب كللت بالزواج قبل أسابيع عدة.

تفاصيل ارتباط نسرين طافش وشريف الشرقاوي

وأوضح مصدر مقرب من نسرين طافش لـ«الوطن» أن الأخيرة أعجبت بشخصية المدرب وتمكنه من مساعدتها على تجاوز عدد من مشاكلها الشخصية خلال الآونة الأخيرة، وعلي إثره وقعت في حبه قبل أن تؤول العلاقة إلى الزواج الرسمي.

وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة الفنانة السورية على زواجها، من بينهم الفنانة إيمان العاصي، وقالت في تعليق «مبروك حبيبتي دايما مع بعض إن شاء الله»، بالإضافة إلى الفنانة نادين الراسي التي هنأتها بالزواج قائلة: «شو فرحتلك من نص قلبي ألف مبروك يا فراشة الحياة بعالم الحب تتهنوا سوا»، وتتسع القائمة لتشمل: أمل عرفة، سالي شاهين، ساندي وأسما إبراهيم.

آخر أعمال نسرين طافش في الدراما

وكانت آخر أعمال نسرين طافش مشاركتها في دراما رمضان بمسلسلها السوري «جوقة عزيزة»، وشاركها البطولة كل من سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.