خطوات تسجيل التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيا في محافظة مطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بدء تسجيل التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيا من طلاب الشهادة الإعدادية 2022، من خلال الدخول على موقع التنسيق الرسمي وتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب، وتسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

طرق تسجيل الصف الأول الثانوي

وقال وكيل تعليم مطروح، اليوم الأحد، إن خطوات التسجيل بـ الصف الأول الثانوي العام جميعها إلكترونية، وتبدأ بتسجيل البريد الإلكترونى من حساب الطالب الناجح في الشهادة الإعدادية، يعقبها كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق، ثم الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة، تليها الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة، والضغط على أيقونة ملء الرغبات، واختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب، والضغط على أيقونة مراجعة الرغبات، والضغط على حفظ جميع الرغبات، لينتهى أعمال التسجيل.

فحص تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل تعليم مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى فتح باب التقدم التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة مطروح، وتلقينا الطلبات طبقا للإجراءات المتبعة وجرى النظر في التظلمات، حرصا على حصول كل طالب وطالبة على حقوقهم، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة عقب فحص التظلمات.

تنسيق الثانوي العام

وأشار وكيل تعليم مطروح، إلى اعتماد المرحلة الأولى من تنسيق الثانوي العام، من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لكل إدارة تعليمية على حده في إدارات الحمام والعلمين والضبعة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم.