الزراعة توضح طرق غش الأضاحي قبل العيد.. أشهرها «الملح» و«الخمول»

مع اقتراب عيد الأضحى 2022، يبحث الكثيرون عن طرق لتفادي غش الأضاحي من الخراف والعجول، والتي تتعدد خلال تلك الأيام وينخدع بها من ليس لهم خبرة كافية بالمواصفات السليمة للأضاحي.

الدكتور طارق متولي، مدير عام المجازر بهيئة الخدمات البيطرية، أوضح أشهر أساليب الغش التي يلجأ لها بعض التجار للأضاحي قبل عيد الأضحى، والتي تتمثل في إطعام الحيوان «ملح»، ما يدفعها لتناول كميات كبيرة من المياه، ومن ثم تظهر أنّها مليئة باللحم، وعند الذبح يتبيّن أنّه ماء وملح.

عدم الشراء من الباعة الجائلين

ولفت متولي، إلى تفادي شراء الأضاحي من الباعة الجائلين أو من جهات غير معروفة، ويكون مكان البيع معلوما، ويفضل منافذ قطاع الإنتاج الحيواني التابع لوزارة الزراعة، أو منافذ وزارة التموين، التي تنتشر أيضا على مستوى الجمهورية، وهي منافذ توفر لحوم الأضاحي كذلك.

وأوضح أنّه يجب أن يكون الحيوان نشيطا وليس به خمول، فالنشاط دليل على خلوه من الأمراض، والعكس، إلا في احيان أخرى يكون الخمول بسبب الحر، وهذا يحدث في أوقات معينه مع ارتفاع درجة الحرارة.

مواصفات الأضحية السليمة

وأضاف أنّ من مواصفات الأضحية السليمة، أن يكون الخروف عيونه بيضاء وخالية من أي إفرازات، وكذلك الأنف تكون سليمة وخالية من الإفرزات غير الطبيعية، ويجب التدقيق في الفم للتأكد من خلوه من أي أمراض وخاصة الحمى القلاعية.

وتابع مدير عام المجازر بوزارة الزراعة، أنّه يجب التدقيق عند شراء الأضحية، وأن تكون سليمة الجلد، وخالية من الكسور والدمامل والجروح، ويكون الصوف لامع وغير ملبد.

مواصفات الخروف السليم

وأكدت وزارة الزراعة، في تقرير سابق لها، ضرورة التأكد من عدم وجود قطع في الأذن أو جرح في الجسم أو طفيليات خارجية بالفروة، وأن تكون الخروف قوائمه سليمة وليس به عرج ظاهر، وتكون عيونه لامعة وأسنانه لبنية، كما يجب الضغط على جانبي البطن للتأكد من امتلاء الكرش من عدمه، وللتعرف على كمية اللحوم بالخروف عن طريق وضع اليد، والإمساك بعظام الظهر وفحص الفخذ، ويفضل أن يكون للخروف ليّة صغيرة أو متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.