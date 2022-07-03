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«التعليم» تضبط مصوري أسئلة الكيماء والجغرافيا ونشرها على «تليجرام»

كتب:

أميرة فكري
10:28 ص | الأحد 03 يوليو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكد مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط الطلاب مصوّري أسئلة امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة، ونشرها علي جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام. 

فريق مكافحة الغش يحدد هوية الطلاب الغشاشين 

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ فريق مكافحة الغش في الوزارة حدد هوية الطلاب مصوري ورق الأسئلة من خلال الباركود السري الموجود على ورق الأسئلة، مشيرًا إلى أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطلاب الغشاشين. 

وأشار المصدر، إلى أنّه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب وفقاً لقانون مكافحة الأخلال بالامتحانات، والتي تصل إلي الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات.

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