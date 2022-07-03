وصول أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا إلى لجان الثانوية العامة 2022

وصلت أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا و«البابل شيت»، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، قبل قليل، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، الامتحانات، وسط تأمين مشدد من قبل الجهات المختصة بجانب الأمن الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية، فضلا عن الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا مؤمنة تماما

ويبدأ امتحاني مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، ضمن امتحانات الثانوية العامة 2022 في الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، بعد تعقيم اللجان وتطهيرها ضمن إجراءات الوقاية حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

تعليمات هامة بشأن صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة لرؤساء اللجان بشأن استلام المظاريف، مطالبة باستلام صناديق الأسئلة و«البابل شيت» وكتيبات المفاهيم بموجب محضر استلام يتم التوقيع عليه من قبل مسؤول مركز توزيع الأسئلة ورئيس اللجنة، مشددة على أن تأمين أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 بعد استلامها مسؤولية رئيس اللجنة وأيضًا فتح المظاريف.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن فتح مظاريف الأسئلة، يكون قبل دقائق من الامتحان، منوهة إلى تسليم الطلاب كتيبات المفاهيم بداية الامتحان مع ورقة الأسئلة في المواد المضافة للمجموع.

رصد 31 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

ونوها مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، إلى أنَّه تمّ رصد 31 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن، 12 حالة في اللغة العربية و9 حالات في اللغة الأجنبية الثانية و3 حالات في الإحصاء و3 حالات في التربية الوطنية و4 حالات في التربية الدينية، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين.