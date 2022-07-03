طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحاني الكيمياء والجغرافيا

يؤدي طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الأحد الموافق 3 يوليو الجاري، امتحاني الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، إذ يؤدي نحو 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة، امتحانات الثانوية العامة 2022، داخل 2089 لجنة.

رصد 31 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه تمّ رصد 31 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2022 حتى الآن، 12 حالة في اللغة العربية و9 حالات في اللغة الأجنبية الثانية و3 حالات في الإحصاء و3 حالات في التربية الوطنية و4 حالات في التربية الدينية، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين.

إجراءات مشددة ضد الطلاب الغشاشين

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تنفيذ إجراءات مشددة ضد الطلاب الغشاشين، في امتحانات الثانوية العامة 2022، لافتا إلى أن جميع المواد التي أدي فيها الطلاب الامتحانات، جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأن جميع الأسئلة اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا.

تصحيح أوراق اللغة العربية مستمر

وأوضح المصدر، أن المركز القومي للامتحانات بدأ تصحيح امتحان اللغة العربية من يوم الأربعاء الماضي، وأن أعمال التصحيح مستمرة حتى الآن، مؤكدا أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا بالماسح الضوئي، مضيفا أن سرعة الماسح الضوئي 12 ألف ورقة في الساعة بما يعادل 120 ألف ورقة خلال 8 ساعات.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا

ونوه المصدر، إلى أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022، تتم إلكترونيا دون تدخل العنصر بشري، مؤكدا أن إدخال أوراق البابل شيت على أجهزة السكانر، وتصويرها وتسجيلها بالباركود الخاص بكل طالب الموجود على الأوراق، موضحا أن أعمال التصحيح تتم وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.