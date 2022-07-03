عاجل.. جروبات الغش تزعم تداول أجزاء من إجابات الكيمياء والتعليم تحقق

زعمت جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام، تداول أجزاء من إجابات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2022، الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية باللجان الامتحانية، بعد دقائق من نشر الأسئلة على صفحات الغش.

فريق مكافحة الغش يرصد الأسئلة والإجابات للكيمياء

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنّ فريق مكافحة الغش بالغرفة المركزية بالوزارة تتبع جميع الأسئلة والإجابات المزعومة لامتحان الكيمياء والذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية للتحقق منها.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ جميع محاولات تصوير وتداول الأسئلة والإجابات على جروبات الغش مرصودة من قبل فريق مكافحة الغش الالكتروني، لافتًا إلى أنه في حالة التأكد من الأسئلة والإجابات يتم ضبط الطلاب فورًا، ذلك من خلال الباركود السري الموجود علي أوراق الاسئلة.