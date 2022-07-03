تراجع مبيعات «تسلا» 18% وانخفاض الإنتاج 15% في الربع الثاني من 2022

تراجعت مبيعات سيارات ┬تسلا» بنسبة 18٪ تقريبًا، في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، وانخفض الإنتاج بنسبة 15%، بعد إغلاق مصنع الشركة في شنغهاي لعدة أسابيع في أبريل بسبب قواعد الإغلاق في المدينة التي تهدف إلى مكافحة الارتفاع في حالات كورونا.

إنتاج 70 ألف سيارة

وقال لدان آيفز المحلل الفني لشركة «Wedbush Securities»، إن مشكلات الحصول على قطع غيار من موردي «تسلا» أدى إلى الحد من إنتاج «تسلا» حتى بعد إعادة فتح المصنع، ومن المحتمل أن تكلف عمليات الإغلاق إنتاج «تسلا» لـ70 ألف سيارة فقط، وهو أقل بكثير منم انتاجها الفعلى.

يونيو 2022 هو أعلى شهر لإنتاج المركبات في تاريخ تسلا

وقال بيان الشركة إنَّ المشكلات التي واجهتها شركة تسلا في الأشهر الأولى من الربع أصبحت وراءها في الغالب، وعلى الرغم من التحديات المستمرة في سلسلة التوريد وإغلاق المصانع خارج نطاق سيطرتنا، كان يونيو 2022 هو أعلى شهر لإنتاج المركبات في تاريخ تسلا.

لا تصدر «تسلا» التوزيع الجغرافي للمبيعات في تقرير المبيعات والإنتاج الشهري الخاص بها. 45٪ فقط من إيراداتها العام الماضي جاءت من مبيعات الولايات المتحدة، وتوقفت مبيعات السيارات على مستوى الصناعة في معظم أنحاء الصين خلال معظم الربع بسبب الإغلاق، وجاءت معظم مبيعات تسلا خارج الولايات المتحدة من السيارات التي صنعت في شنغهاي.

انخفاض المبيعات بسبب الإغلاق

ومع ذلك، كانت هذه هي المرة الأولى منذ أوائل عام 2020 التي تشهد فيها الشركة انخفاضًا في المبيعات أو الإنتاج مقارنة بالربع السابق، كان انخفاض المبيعات هذا أيضًا بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بالانتشار العالمي المبكر لكورونا.

وافتتحت الشركة مصنعين جديدين في الربع الأول، أحدهما في ألمانيا والآخر في تكساس. وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، إنَّ المشاكل التي أدت إلى زيادة الإنتاج في تلك المصانع تعني أن الإنتاج في تلك المصانع كان ضعيفًا في الشهرين الأولين من الربع.