سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 4-7-2022 في البنوك المصرية

يبحث الكثيرون عن أسعار العملات بشكل يومي، خاصة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 4 يونيو، حيث تعتبر من أغلى العملات في العالم.

ووفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، فيما يخص سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، يستعرض موقع «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي ببنك مصر نحو 59.02 جنيه للشراء، مقابل 61.43 جنيه لعمليات البيع، بناء على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي 61.43 جنيه للبيع، مقابل 58.91 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الإثنين، نحو 57.51 جنيه للشراء مقابل 61.40 جنيه للعمليات البيع، وفقًا لما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين، فسجل 59.71 جنيه للشراء، مقابل 61.48 جنيه للبيع، بمصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليوم الاثنين سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 59.29 جنيه للشراء، مقابل 61.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

وسجل آخر سعر للدينار اليوم الإثنين في بنك الكويت الوطني 57.59 جنيه للشراء مقابل 61.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفيما يخص سعر الريال السعودي فشهد اليوم الإثنين 4 -7-2022، فارتفع بسبب موسم الحج في عدد من البنوك، وجاء سعره ببنك مصر 5 جنيهات للشراء، مقابل 5.02 جنيه للبيع، وبلغ سعره ببنك قناة السويس 4.97 جنيه للشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع.