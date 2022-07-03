سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 3-7-2022 في البنوك المصرية

بعد إجازة أسبوعية استمرت لمدة 3 أيام، تزامنت فيها إجازة 30 يونيو مع الراحة الأسبوعية للبنوك، يبحث الكثيرون عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم، حيث تعتبر من أغلى العملات في العالم.

ووفق بداية التعاملات الصباحية اليوم فيما يخص أسعار العملات، نعرض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 3-7-2022 في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، يستعرض موقع «الوطن» خلال التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.80 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد,

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي 61.31 جنيه للبيع مقابل 58.80 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم، نحو 57.51 جنيه للشراء مقابل 61.40 جنيه للبيع، وفقًا لما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الدينار الكويتي اليوم، فسجل 59.49 جنيه للشراء، مقابل 61.33 جنيه للبيع، داخل معاملات البيع والشراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 59.07 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

وسجل آخر سعر للدينار في بنك الكويت الوطني 57.59 جنيه للشراء مقابل 61.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أما عن سعر الريال السعودي فشهد اليوم الأحد 3 -7-2022 استقرارًا في عدد من البنوك، وجاء سعره في بنك مصر 4.99 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس 4.97 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع.