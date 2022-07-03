طبيب يكشف عن أسباب تورم القدمين عند كبار السن

قال الدكتور هشام حفناوي، عميد معهد السكر السابق، ورئيس اللجنة القومية للأمراض غير السارية، إنّ سوء التغذية من الأمراض التي تعرف من تورم الساقين، لأنّ نقص بعض الفيتامينات في الجسم يؤثر بالسلب على الأطراف السفلية، ويعمل على انتفاخها.

وأوضح عميد معهد السكر السابق، في تصريحات خاصة، أسباب تورم القدمين عند كبار السن، مشيرًا إلى أنّ الوقوف لفترات طويلة لا يسبب تورم القدمين كما هو متداول ويعتقد الكثير من الناس ذلك.

أسباب تورم القدمين عند كبار السن

وطالب «حفناوي» المواطنين بزيارة الطبيب فور ظهور تورم القدمين، إذ إن تورم القدمين قد يشير إلى وجود مشكلات صحية في بعض الأعضاء الحيوية خاصة القلب والكلي والكبد، مشيرا إلى أنّ تورم القدمين عند الكبار قد يدل على الإصابة ببعض الأمراض منها انسداد شرايين الساقيين، أو قد تكون الإصابة بتلف صمامات الساقين، أو داء الفيل.

وأضاف أنّ تورم الساقين عبارة عن انتفاخ القدمين، ويكون بسبب تجمع السوائل، وقد يحدث التورم في أي جزء من أجزاء الساق، وقد يدخل في ذلك القدمان والكاحلان، موضحا أسبابه، وهي.

- خلل فى هرومونات الغدة الدرقية.

- قد يكون التورم ناتج عن وجود عيب خلقي.

- قد يحدث نتيجة لفقر الدم، ووجود قصور في الكبد.

- تناول أدوية خاطئة أو جرعات زائدة عما وصفه الطبيب المعالج.

- الإصابة بمرض الهشاشة.

علاج تورم القدمين عند كبار السن

وتابع بأنّه يمكن علاج تورم القدمين في بعض الحالات عن طريق ممارسة التمارين الرياضية، فالتمارين تعمل على تحريك السوائل المتراكمة في منطقة الساقين، أو ارتداء الجوارب الضاغطة التي تعمل على تحسين الدورة الدموية، واستخدام نوع من الملح، مشيرة إلى أن بعض الحالات المصابة بتورم القدمين تحتاج إلى طبيب مختص يصف العلاج المناسب، لذلك لا بد من زيارة الطبيب فور ملاحظة التورم.