لارا إسكندر عن شخصيتها بـ كيرة والجن: زوجي من أصول أرمينية.. وساعدني كثيرا

تخوض لارا إسكندر تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال فيلم كيرة والجن مع الثنائي أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وهو الفيلم الذي تمّ طرحه في السينمات منذ عدة أيام.

وعن فيلم كيرة والجن، عبّرت لارا إسكندر لـ«الوطن»، عن سعادتها بأن يكون الفيلم بوابة دخولها للسينما، على الرغم من أنه شاركت في تصوير مسلسل درامي، شاءت الظروف أن يتمّ عرض الفيلم قبله.

لارا إسكندر تكشف تفاصيل كيرة والجن

وعن شخصيتها في كيرة والجن، قالت لارا إسكندر إنَّها تؤدي دور فتاة تدعى إلكسندرا لها أصول أرمينية، مبينة أنَّ زوجها ساعدها وأسرته ساعدوها في تقديم الشخصية لكونهم من أصول أرمينية.

وعبّرت عن سعادتها البالغة فى التعاون مع المخرج مروان حامد، مشيرة إلى أنَّه ساعدها كثيرًا في كل التفاصيل الخاصة بالشخصية، مبدية فرحتها بأن تكون أول تجربة لها مع النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز وكذلك هند صبري.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

يذكر أنَّ فيلم كيرة والجن يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز وكريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب وهدى المفتي ولارا إسكندر وعلي قاسم وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن روايته 1919 وإخراج مروان حامد، ويدور العمل حول شخصيتين أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن.