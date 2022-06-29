أول أيام شهر ذي الحجة 1443 بعد إعلان نتيجة رؤية الهلال في السعودية

أعلنت السلطات السعودية، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، موضحة أن أول أيام شهر ذي الحجة 1443 هجرية سيكون غدا الخميس الموافق 30 يونيو 2022.

وأوضحت المحكمة العليا السعودية، أنه بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، تقرر أن يكون غدا الخميس أول أيام شهر ذي الحجة 1443 هجرية.

المحكمة العليا السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة

وبعد إعلان السلطات السعودية أن أول أيام شهر ذي الحجة 1443 هجرية غدا الخميس أوضحت المحكمة العليا السعودية، أن وقفة عرفات ستكون يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، وأول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون السبت 9 يوليو.

وأعلن عدد من الدول عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، موضحة أن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون بعد غد الجمعة، وأعلنت ماليزيا وسلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وأن الأحد 10 يوليو سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في الدولتين.

وأعلنت إندونيسيا عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، اليوم الأربعاء، منوهة إلى أن الجمعة 1 يوليو سيكون أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في البلاد.

غرامة 10 آلاف ريال للحج بدون تصريح

ومع توافد الحجاج على المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج، أعلنت السلطات السعودية فرض غرامة 10 آلاف ريال، على كل من يضبط قادما للحج بدون تصريح من الجهات المختصة.

وبلغ عدد الحجاج الذين وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج 312 ألفا و982 حاجا.