تعرف على موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية بعد استطلاع الهلال

أعلنت المحكمة العليا في الرياض موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية، حيث قالت في إعلانها أنّ غداً الخميس هو الأول من شهر ذي الحجة، بعد ثبوت رؤية الهلال ليتم بذلك إعلان موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية، بينما تعذر رؤية الهلال في عدد من الدول الأخرى، لتكون بداية شهر ذي الحجة بعد غد الجمعة.

إعلان موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية

وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس» اليوم الأربعاء، فإن موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية يوافق يوم السبت 9 يوليو، إذ أنّ وقفة عرفات تكون الجمعة 8 من الشهر نفسه.

الاعتماد على السعودية في استطلاع هلال ذي الحجة

وتعد المملكة العربية السعودية وجهة العالم الإسلامي للاعتماد عليها لرؤية هلال عيد الأضحى المبارك تحديداً، وتأتي تلك المكانة والأهمية كونها فهي الدولة الوحيدة المنوط بها رؤية الهلال إذ تتحمل مسؤولية بدء مناسك الحج على أراضيها، وما يرتبط به من مناسك مقدّسة كوقفة حجّاج بيت الله على عرفات.

ثبوت رؤية الهلال

وفيما يتعلق بالحساب الرسمي لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير في السعودية، لـ موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية، توقّع حدوث الاقتران المركزي يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، وبالتالي تكون بداية شهر ذي الحجة الخميس 30 يونيو، وهو الأمر الذي توافق مع استطلاع هلال الشهر الذي ثبتت رؤيته قبل قليل وأعلنته الجهات الرسمية السعودية.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

وتأتي مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في المملكة العربية السعودية قبل يوم من ليلة العيد، حيث تعلو التكبيرات من داخل المساجد وفي الشوارع، قبل أن تزدحم أماكن الذبح صباح يوم العيد وتحديداً بعد أداء الصلاة، والتوجه بالأضحية التي يرافقها الكبار والصغار لنحرها وتوزيع لحومها على الفقراء وذوي القربى، وفي المساء يستعد الجميع لزيارة الأهل والأقارب وصلة الرحم ومن ثم الالتقاء بالأصدقاء لتكتمل بهجة العيد.