تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. اجتياز اختبارات القبول شرط أساسي للالتحاق

أكّد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة «المنصورة، والعلمين، والجلالة، والملك سلمان»، ورئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، الاستعداد التام للجامعات الأهلية الجديدة لتنسيق القبول وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرّها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، أبرزها ضرورة اجتياز اختبارات القبول بجانب تحقيق المجموع الاعتباري، مؤكّداً أنَّ الجامعات على أتمّ الاستعداد لإجراء الاختبارات الخاصة بالقبول للطلاب، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

اختبار القبول شرط أساسي للالتحاق

وأضاف المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة، لـ«الوطن»، أنَّ جامعات الجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة والملك سلمان، مجهزة بأحدث الإمكانيات العلمية والبشرية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخريج المصري ليكون مؤهلاً ومناسباً لسوق العمل محليا ودولياً، لافتًا إلى أنَّ البرامج لدراسية والكليات الموجودة بالجامعات الأهلية الجديدة تتميز بكونها إحدى جامعات الجيل الرابع، التي تساير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

زيادة سعة القبول للعام الجديد عن العام الماضي لمختلف البرامج الدراسية

وأكّد المشرف على الجامعات الأهلية، أنَّ العام الجديد سيشهد زيادة في أعداد الطلاب المقبولين بجامعات العلمين و الجلالة و المنصورة والملك سلمان، عن العام الماضي نظراً لزيادة عدد البرامج الدراسية الجاري إتاحتها أمام الطلاب، لافتًا إلى أنَّ مصروفات الجامعات العام الحالي كالعام الماضي دون زيادة في قيمتها أو نسبتها.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات استقبال طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للتقدم والالتحاق بمختلف البرامج و الكليات وفقاً للحدود الدنيا لاتي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، مع التشديد على الضوابط التي أقرها المجلس في هذا الشأن.