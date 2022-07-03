«الأعلى للجامعات» يوضح قواعد اختبارات القدرات 2022.. أبرزها حداثة المؤهل

أقرّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد اختبارات القدرات 2022 للعام الجامعي الجديد وتأكّيد ضرورة الاستعداد التام لها بمختلف الكليات للعام الجامعي الجديد، حيث أكد المجلس على عقد اختبارات القدرات لجميع الشهادات بالنسبة للقبول بالكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض والإعلام، والتربية الرياضية والتربية النوعية والفنون الجملية والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية والتربية الفنية والنوعية والكليات التكنولوجية، وإجراء الاختبارات بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق.

اختبارات القدرات 2022

وأكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية على الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات بإدخال نتائج امتحان القدرات مباشرة لكل الطلاب المتقدمين «مقبول وغير مقبول» ومراجعة الاسم مع رقم الجلوس في الإدخال وذلك على موقع التنسيق الإلكتروني مباشرة ويتمّ تسليم كل كلية كود ورقم سري من مكتب التنسيق وتكون نتائج امتحان القدرات على مسؤولية الكلية والجامعة وذلك قبل بداية تقديم الطلاب في المرحلة الأولى وقبل بداية تقديم الطلاب في المرحلة الثانية للتنسيق.

حداثة المؤهل أبرز الاشتراطات لاختبارات القدرات 2022

وتابع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنَّه لا يسمح للطالب غير المقبول في امتحانات القدرات 2022 بأداء امتحانات القدرات مرة أخرى سواء في نفس الكلية أو كلية أخرى مناظرة، مع إلزام الكليات بعدم منح أي إفادة ورقية أو إعلان النتيجة للطالب بنتيجة امتحانات القدرات، إذ لا يعتد إلا بالنتائج التي ترد من الكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكّداً ضرورة حداثة المؤهل الدراسي للتقدم لاختبارات القدرات 2022، وأنه حال تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي حجزه في كلية ما يلغى حجزه ويعد كأنه لم يكن، ويعتبر الطالب غير راغب في الاختبار.