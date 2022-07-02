تنسيق الجامعات الأهلية 2022: الإعلان عن نتائج اختبارات القبول للدفعة الأولى خلال يومين

أكد الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، ورئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن عملية التقديم والالتحاق لجامعات العلمين والجلالة والمنصورة الجديدة والملك سلمان بأفرعها الثلاثة تسير بصورة منتظمة وجيدة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وأضاف أن أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة تقدموا للالتحاق وإجراء اختبارات القبول بمختلف الكليات من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والطلاب الحاصلين على الثانوية العامة العام الماضي، لافتا إلى أن نتيجة اختبارات القبول للدفعة الأولى من الطلاب الذين أدوا الاختبارات سيتم الإعلان عنها خلال يومين وذلك للطلاب الذين استكملوا أوراق التقدم ومن ثم سيتم احتساب المجموع الاعتباري لهم لاستكمال أوراق تقدمهم بعد استيفائهم الاشتراطات.

أكثر من 6 آلاف سجلوا للالتحاق بالجامعات الأهلية.. وتحديد موعد اختبارت الدفعة الثانية لـ1200 طالب خلال أيام

وأضاف المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة «العلمين والمنصورة والجلالة والملك سلمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن مواعيد اختبارات القبول للدفعة الجديدة والتي تقدر بـ1200 طالب وطالبة سددوا رسوم الاختبارات، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على الاستعداد التام لها، من حيث تجهيز مقرات الاختبارات بالجامعات الأهلية وكذلك التأكيد على تجهيز أكثر من سيرفر للاختبارات بالتنسيق مع الشركة المسؤولة عن إجراء الاختبارات، لافتا إلى أن الجامعات تتخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا «كوفيد 19».

تنسيق الجامعات الأهلية

وتابع المشرف على قطاع الجامعات الأهلية، أن هناك استعدادات مكثفة بمختلف الكليات للعام الجامعي الجديد وفقا لتوجهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.