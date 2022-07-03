أشرف رشاد: نرفض محاولة بعض السياسيين التصالح مع الإخوان

ألقى المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بيانا عاجلا بشأن محاولات البعض التقليل من الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها الدولة.

أول بيان عاجل

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: هذا أول بيان عاجل اتقدم به منذ 7 سنوات في عضوية المجلس، حيث أصبح هناك عادة سيئة لدى بعض الإعلاميين خلال الفترة الماضية تتمثل في التقليل من هذه الإنجازات، مؤكدا أن ذلك الأمر يصنع تشويها للوعي.

رشاد: النقد البناء عنصر مهم في بناء الأوطان

وشدد رشاد، أنه لا مزايدة على وطنية أحد، وأن النقد البناء عنصر مهم في بناء الأوطان.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: لا تصالح مع الإخوان، لأن ما بيننا وبينهم ثأر ودم، وخلاف في العقيدة والفكر.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن قائلا: «باسم حزب مستقبل وطن نرفض محاولة بعض السياسيين التصالح مع جماعة الإخوان».

التهنئة بمناسبة العيد وذكرى 30 يونيو

كما حرص المهندس أشرف رشاد على تقديم التهنئة لرئيس المجلس والنواب والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والعشر الأوائل من ذي الحجة وهي من أفضل أيام الله.

كما توجه بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، قائلا: في هذه الأيام ونحن نشهد طفرة ونحصد إنجازات ثورة 30 يونيو، اتقدم بخالص الشكر لقائد مصر وملهما ومفجر الإنجاز التاريخي وصانع الإنجازات الكبرى.