تنفيذ 49697 حكما قضائيا وضبط 29 كيلو مخدرات وفك لغز «الأم المختفية»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1533 قضية تموينية متنوعة.

وكثّفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2928 قضية متنوعة في مجال الظواهر السلبية في مترو الأنفاق والسكك الحديدة، وضبط 5664 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 134 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

تنفيذ 49697 حكما قضائيا

ووجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 48 قطعة سلاح ناري بحوزة 45 متهما، وتنفيذ 49697 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 106 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 21,115 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,330 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,819 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 385 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 423 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 130 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 512 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 21 جراما، و533 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 14 متهما هاربا، و10 متهمين بأعمال البلطجة، وضبط 174 دراجة نارية مخالفة، وضبط 29273 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 30 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 5 منهم.

ضبط 15197 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15197 مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 10 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 11 متهما لـ4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 3164 حكما قضائيا متنوعا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، أنّ عاطلين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، يتاجران في المواد المخدرة مُتخذان من نطاق بحيرة المنزلة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط، وبحوزتهما بندقية آلية، وفرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جراما، كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما والسيارة للتنقل.

كشف ملابسات العثور على جثة بالدقهلية.. وضبط مرتكب الواقعة

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية، بالعثور على جثة مزارع، مقيم بدائرة المركز مُلقاة بالأرض الزراعية خاصته والكائنة بدائرة المركز، وبها جرح قطعي غائر بالرأس ولم يعثر على هاتفه المحمول.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، والتي أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما قرر أنّه كان برفقة المجني عليه بالأرض الزراعية المشار إليها، وشاهد بحوزته مبلغا ماليا، فاختمر في ذهنه فكرة سرقته وأثناء استغراقه بالنوم تعدى عليه بالضرب بجذع شجرة على رأسه فأودى بحياته واستولى منه على مبلغ مالي وهاتفه المحمول، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وأضاف بإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

كشف ملابسات اختلاق واقعة تغيب إحدى السيدات وأبنائها بأسيوط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بتغيب ابنته «ربة منزل» مقيمة بذات الناحية وبرفقتها أبنائها «4 أطفال» وذلك عقب خروجها وبحوزتها هاتفها للتوجه لإجراء كشف طبي بإحدى العيادات الطبية كائنة بدائرة قسم ثان أسيوط، وعقب ذلك تم إرسال رسالة نصية من هاتفها لزوجها «موجود بإحدى الدول» تٌفيد طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأنّ حقيقة الواقعة تتمثل في أنّ المذكورة تركت المنزل بإرادتها بسبب سفر زوجها الدائم والتوجه برفقة أنجالها بمساعدة أحد الأشخاص للإقامة بشقة مستأجرة بمنطقة المرج بالقاهرة، وأرسلت رسالة نصية من هاتفها لزوجها تٌفيد بطلب فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

وأمكن ضبطها وبرفقتها أنجالها، وبحوزتها هاتفها المحمول المُستخدم في إرسال الرسالة السابق الإشارة إليها، وبمواجهتها والشخص القائم بمساعدتها، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط سيارة نقل بحمولة زائدة تسير بشكل مائل معرضة حياة المواطنين للخطر

وعقب رصد تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنا قيام قائد سيارة نقل محملة بحمولة زائدة بالسير بشكل مائل معرضا حياة المواطنين للخطر، حال سيرها بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، سائق، مقيم بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.