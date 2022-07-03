صرف 58 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 5609 شباب في القاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، صرفت منح لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا واقتصاديا، تمثلت في 166 منحة مولود جديد بإجمالي 344 ألف جنيه، منهم 4 حالات توأم، و58 منحة زواج بمبلغ 174 ألف جنيه، و23 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 46 ألف جنيه، وصرف 10 منح وفاة عامل لأسرهم بإجمالي 100 ألف جنيه، وصرف 26 ألف جنيه لعمل 7 عمليات جراحية كبرى وصغرى وتعويض عجز لـ7 عمال، فضلا عن صرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ57 ألفا و956 عاملا مسجلا، بإجمالي 57 مليونا و956 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه لتلك الفئة 58 مليونا و646 ألف جنيه.

تعيين 5609 شباب

وقال الوزير إنّ المديرية عيّنت 5609 شباب، منهم 58 من أصحاب الهمم، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 15324 شابا، منهم 232 من أصحاب الهمم، وتوفير 13 فرصة عمل من أصحاب الهمم، واستخراج 2000 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة .

وأشار الوزير إلى أنّ المديرية انتهت في مجال تراخيص عمل الأجانب، من استخراج 105 تراخيص جديدة لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ118 أجنبيا، وتلقي 516 طلبا بين تجديد واستخراج تصريح لأول مرة، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

1212 شكوى

وأوضح مدحت الغمراوي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال مايو الماضي، أنّ المديرية تلقت 1212 شكوى «فصل ومطالب»، منها 170 شكوى تم تسويتها وديا، وتم إحالة 175 شكوى للمحكمة العمالية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 129 شكوى، وإحالة 6 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 726 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي، فانتهت المديرية من التفتيش على 163 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 236 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث 406 شكاوى، وتسوية 103 منها وديا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 116 منشأة، وإعادة التفتيش على 308 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 113 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم عمل 35 حملة تفتيشية، ومنح 35 رخصة، فضلا عن عقد 14 ندوة توعية.