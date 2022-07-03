تعرف على موعد ومكان جنازة شقيقة الفنان خالد صالح

توفيت منذ قليل، شقيقة الفنان خالد صالح وتم تحديد موعد جنازتها لتكون بعد صلاة الظهر مباشرة، وفقًا لحديث الفنان أحمد خالد صالح.

وكتب أحمد خالد صالح، عبر خاصية «الستوري» على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»: «توفيت الى رحمة الله عمتي الحبيبة إسلام صالح، والجنازة بعد صلاة الظهر في جامع عمرو بن العاص».

عزاء شقيقة خالد صالح

وأضاف أحمد خالد صالح: «شكر الله سعيكم أجمعين ولا أراكم مكروه في أحبائكم».