أحمد خالد صالح يكشف رأيه في تجسيد سيرة والده: حكايات الناس عنه الأهم

حل الفنان الشاب أحمد خالد صالح ضيفًا على برنامج «أسرار النجوم» الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، وتحدث خلال الحوار عن علاقته بوالده الراحل خالد صالح، وأيضا إمكانية تقديمه لعمل فني يجسد قصة حياته.

وأعرب أحمد خالد صالح عن سعادته بتداول سيرة والده الراحل بين الجمهور حتى الآن: «فخور بأن سيرة والدي ما زالت موجودة حتى الآن مع الناس رغم مرور سنوات على رحيله»، متابعًا أنه يحب أن تبقى ذكرى والده في أذهان الجمهور من خلال تذكرهم لأعماله الفنية وسيرته، كما أن هناك كثيرا من الناس التي ما زالت تدعو له.

رأي أحمد خالد صالح في تجسيد سيرة والده

أما عن إمكانية تجسيده لحياة والده في عمل فني من بطولته، أشار «صالح»: «حابب إن سيرته تفضل عن طريق حكايات الناس وليس عن طريق عمل فني، ولكن وقتها على حسب العمل مكتوب إزاي وبيتناول أي من قصة حياته، ولكنني سعيد بأن سيرته موجودة مع الناس بأفعاله الإنسانية وأعماله الفنية، لو جسدت قصة حياته في عمل فني أشعر أنها ستحد من حالة الزخم الإنساني المتواجد حول سيرته الفنية والإنسانية».

أحمد خالد صالح: تعليقات الجمهور صعبة في جريمة فتاة المنصورة

كما أبدى رأيه في جريمة مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف: «ربنا يرحمها، دمي محروق عليها، وأتمنى إن الحادث يشعل الضمير مرة أخرى، والأبشع في الجريمة هو تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا، واللي بيتكلم عن ملابسها وتفاصيل حياتها».

وأضاف أن فكرة التريند أصبحت مسيطرة على الناس بشكل كبير: «الناس بقت تفكر إزاي تطلع تريند، ويفعلون أي شيء من أجل ذلك»، مشيرًا إلى أن الجميع في النهاية سيموت والتريند سيموت معنا، ولكن ما فعلته من أجل التريند سيظل موجودا.