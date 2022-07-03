شكاوى من صعوبة امتحاني الجغرافيا والكيمياء في القليوبية: «أسئلة صعبة»

أعرب طلاب الثانوية العامه بقسميها الأدبي والعلمي في محافظة القليوبية، عن صعوبة امتحان مادتي الجغرافيا والكيمياء، اليوم الأحد، حيث أكد طلاب لجنة مدرسة بنها الثانوية للبنات أن الامتحان كان صعبا ومعظم الأسئلة من خارج المنهج ولم يقابلهم مثل هذه الأسئلة أثناء المذاكرة.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا مع الطلاب من أمام لجنة الثانوية بنات ببنها حيث أكدت الطالبات أن امتحاني الجغرافيا والكيمياء كانا مستواهما صعب وأنهما غير مناسبين للوقت.

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الأسئلة طويلة وصعبة

قال طلاب الأدبى إن الأسئلة كانت كثيرة وطويلة وصعبة وأن كل صيغة الاسئلة صعبة فيما عدا 4 أسئلة فقط، أما طلاب العلمي فأكدوا أن الأسئلة صعبة أيضا ومن خارج المنهج والوقت غير كاف للتفكير والحل.

112 لجنة امتحان

وأدى 42887 طالبًا في القليوبية منهم 18959 للشعبة الأدبية و23928 للشعبة العلمية و658 دولي، بواقع 112 لجنة بـ12 إدارة تعليمية، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم توفير كافة الاستعدادات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لآداء الامتحانات حيث تم تجهيز لجان الامتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات وخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع تطهير وتعقيم أقسام اللجان يوميا والتأكيد على مراعاة التباعد، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.