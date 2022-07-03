وزير الري يتفقد مشروعات الوزارة في محافظة الدقهلية ويزور مزرعة حديثة

تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اليوم مشروعات الوزارة بمحافظة الدقهلية، كما التقى بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تأهيل الترع

وصرح الدكتور عبد العاطى أن هذه الزيارة التفقدية تأتى فى إطار متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تأهيل الترع، والتحول للرى الحديث، ومشروعات حماية الشواطئ، ومشروعات تطوير وتحديث محطات الرفع بمختلف محافظات الجمهورية، ومجهودات تحسين منظومة الصرف الزراعى والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف خلال موجات الأمطار والسيول.

وتفقد عبد العاطى يرافقه الدكتور مختار تأهيل ترعة الخازندارية بمنطقة نوسا الغيط والتى تم نهو تأهيلها مؤخراً، والترعة تمتد بطول 3.650 كيلومتر وتخدم زمام 1750 فدان، وتم تأهيلها تحت إشراف إدارة التوسع الأفقي لترعة السلام.

وزير الري يتفقد مزرعة ري حديثة

كما تفقد الدكتور عبد العاطى ومحافظ الدقهلية مزرعة تستخدم أنظمة الرى الحديث كبديل لنظم الرى بالغمر لزراعة محاصيل فلفل وباذنجان وبطاطس بمساحة 300 فدان، وتتغذى المزرعة من ترعة الرملة والتى تم تأهيلها بمعرفة الوزارة.

وأعرب الدكتور عبد العاطى عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للرى الحديث دافعاً للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

محطات الرفع

وفى إطار متابعة مجهودات تحسين منظومة الصرف الزراعى والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف خلال موجات الأمطار والسيول .

تفقد الدكتور عبد العاطى يرافقه الدكتور مختار أعمال التطوير التي تم تنفيذها مؤخراً بمحطة مصرف «2»، كما تفقد سيادتهما محطة مصرف «1» ومحطة صرف قلابشو للإطمئنان على حالة المحطتين، كما تم تفقد هدار جمصة المقام على مصب مصرفى «1، 2» والذى يتحكم فى كميات المياه التى يتم توجيهها لتغذية ترعة 15 مايو.

الجدير بالذكر أن مصرف «1» يمتد بطول 28 كيلومتر ويخدم زمام 110 ألف فدان، ويمتد مصرف «2» بطول 30 كيلومتر ويخدم زمام 67 ألف فدان، ويمتد مصرف قلابشو بطول 12 كيلومتر ويخدم زمام 24 ألف فدان، وتشتمل محطة مصرف «1» القديمة على عدد «4» وحدات ومحطة مصرف «1» الجديدة على «5» وحدات، وتشتمل محطة مصرف «2» القديمة على «4» وحدات ومحطة مصرف «2» الجديدة على عدد «6» وحدات، وتشتمل محطة قلابشو على عدد «٤» وحدات بالإضافة لعدد «٥» وحدات طوارئ.