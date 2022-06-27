وزير الري: إزالة 59 ألف حالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، لمتابعة موقف حملات الإزالة الموسعة لمختلف أشكال التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزه الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي على المجاري المائية، وأن التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري، موضحاً أن إزالة التعديات على المجاري المائية يستهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

إزالة 59 ألف حالة تعدٍ بمساحة 8.50 مليون متر مربع

وأشار إلى إزالة 59 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة 8.50 مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأوضح أنه في إطار المواجهة الفورية للمخالفات، تم رصد قيام أحد المواطنين بالشروع في البناء بشكل مخالف بمنطقة «خارقة المنشأة»، بمركز المنشاه في محافظه سوهاج، وعلى الفور تم تنفيذ قرار إزالة لمباني حوائط من الطوب الأبيض وإزالة التجهيزات اللازمة لصب السقف بمساحة 150 متر مربع، وذلك بالتعاون مع مسئولي مجلس مدينه مركز المنشاه، وتحت إشراف مهندسيّ وفنيّ الوزارة.

وأضاف أن الأيام الماضية شهدت تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال ردم بمجرى نهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ 16 قرار إزالة بمركز زفتى بمحافظة الغربية بمساحة 650 مترا مربعا عبارة عن مخالفات متنوعة وتشوينات، بتأمين من قوات شرطة مركز زفتى وتحت إشراف مهندسي تفتيش نيل زفتى، وتنفيذ 2 قرار إزالة ردم بمركز أشمون في محافظه المنوفية بمسطح 150 مترا مربعا، وتنفيذ 19 قرار إزالة ردم لعمل مرسى بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة بمساحه 586 مترا مربعا، كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة ردم بمركز منشأه القناطر بمساحة 785 مترا مربعا.

حملات موسعة بمحافظات الدقهلية والمنوفية والغربية والجيزة والمنيا

وفى محافظة الدقهلية تم تنفيذ قرار إزالة بمركز أجا عبارة عن مصنع زجاج من البلوك وسقف معدني بمساحة 240 مترا مربعا، وتنفيذ 15 قرار إزالة بمركز ميت غمر عبارة عن مخالفات متنوعة وتشوينات بمساحة 1039 مترا مربعا، كما تم تنفيذ عدد قراري إزالة بدائرة قسم ثان المنصورة.