عاصفة ترابية تضرب الإمارات.. وتوقعات باستمرارها غدا

أكدت وسائل إعلام إماراتية، الثلاثاء، أن عاصفة ترابية ضربت الإمارات، وحجبت أشعة الشمس ورسمت اللون الترابي القاتم في سماء الإمارات، وأدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية، حسبما أكدت جريدة «الإمارات اليوم».

مركز الأرصاد الإماراتي: عاصفة ترابية تضرب الإمارات

وأكد مركز الأرصاد الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن عاصفة ترابية تضرب الإمارات، قائلا: «غبار محمل وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى 500 متر على منطقة المفرق الصناعية أبو ظبي».

وأضاف: «غبار محمل وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر على الطرقات الخارجية من مدينة أبو ظبي باتجاه مدينة دبي والعين».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غداً حارا ومغبرا أحياناً نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، وأن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة غرباً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، مشيرا إلى توقعات بأن عاصفة ترابية تضرب الإمارات غدا الأربعاء، أيضا.

سرعة الرياح غدا في الإمارات تصل إلى 40 كيلو في الساعة

وذكر المركز الوطني للأرصاد في نشرته اليومية أن الرياح ستكون شمالية غربية – جنوبية غربية، تصل سرعتها إلى 40 كم/س، منوها إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط، ومضطربا أحياناً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:18، والثاني عند الساعة 02:17، والجزر الأول عند الساعة 08:47، والجزر الثاني عند 19:55، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ولفت «الوطني للأرصاد» كذلك إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، إذ سيحدث المد الأول الساعة 11:48، وسيحدث المد الثاني عند الساعة 22:50، والجزر الأول عند الساعة 17:32، والثاني عند الساعة 05:35 .