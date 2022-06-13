إيقاف رحلات الطيران في مطار بغداد الدولي بسبب عاصفة ترابية شديدة

أفاد موقع قناة «العربية»، في نبأ عاجل، قبل قليل، أنّ سلطات مطار بغداد الدولي أوقفت الرحلات الجوية اليوم، بسبب عاصفة ترابية شديدة، حالت دون استمرار هبوط وإقلاع الرحلات الجوية من مطار العاصمة.

عواصف ترابية متكررة

وتعاني العراق منذ أسابيع من عواصف ترابية قوية، أدت إلى تسجيل حالات اختناق كبيرة بين المواطنين، وصلت إلى 5 آلاف حالة في اليوم، وأعلنت البلاد حالة الطوارئ وطلبت من المواطنين عدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الطوارئ والضرورة القصوى، تزامنا مع إعلان وزارة الصحة حالة الاستعداد القصوى في كافة المستشفيات لتدارك الآثار الناجمة عن حالة الطقس والتعامل مع تداعياتها.

تدابير احترازية مشددة للتعامل مع الإصابات الناجمة عن العواصف الترابية

وتأثرت بعض البلاد المحيطة والمجاورة لـ العراق بهذه العواصف الترابية وكان من بينها المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، الأمر الذي أثر على حركة المواطنين في الشوارع ما استدعى اتخاذ السلطات الصحية تدابير احترازية مشددة للتعامل مع الإصابات الناجمة عن تلك العواصف الترابية والتي عادة ما تتركز في إصابة الجهاز التنفسي وهو ما يتطلب توفير أجهزة التنفس الصناعي والأكسجين لدعم الرئتين.