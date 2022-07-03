أعلى عائد على شهادة ادخار في 5 بنوك.. تصل لـ15% في «ناصر الاجتماعي»

اذا كنت تبحث عن عائد جيد لمدخراتك، فهناك العديد من البنوك التي تمنح المدخرين عائدًا جيد على تلك المدخرات، أولى تلك البنوك هو بنك ناصر الاجتماعي، الذي طرح شهادة بعائد شهري 15% من قيمتها وهي أعلى شهادة ادخارية في البنوك.

ويمنح البنك للعملاء الذين يشترون الشهادة عائدًا شهريًا بنسبة 15%، يتمّ احتسابه من اليوم التالي للإيداع، ويمكن للعميل استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها، ويتيح البنك لعملائه فرصة الاقتراض بضمانها من خلال شروط محددة وميسرة يقرّها البنك، تهدف تلك الشهادة إلى تنفيذ سياسة الشمول المالي وتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي.

شهادة ادخار في البنك الأهلي

ثاني هذه البنوك، هو البنك الأهلي المصري، الذي أعلن عن شهادته البلاتينية، بعائد شهري 14%، يتمّ احتسابها من اليوم التالي للإيداع، ويتيح البنك للعاملين فرصة الاقتراض بضمان الشهادة من أي من فروع وفقًا والتعليمات السارية، ويستطيع العميل أن يصدر بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.

شهادة ادخار بنك مصر وطرق شرائها

ويقدم بنك مصر شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت، سعر الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد شهريًا، ويتيح البنك طريقتين لشراء شهادة القمة لدعم عملائه من مختلف المحافظات والتسهيل عليهم إمكانية شراء الشهادة من فروع بنك مصر، أو من الإنترنت والموبايل البنكي، إدخال العميل رقمه التعريفي وكلمة السر على تطبيق بنك مصر.

شهادة بنك البركة مصر

أما بنك البركة مصر، فلديه شهادة ادخار بعائد متغير أجل 3 سنوات، سعر فائدة 14% سنويًا ويصرف بشكل شهري، ويطرح بنك الإسكان والتعمير شهادة أجل 3 سنوات، بفائدة تتراوح بين 13.5% سنويًا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويًا لدورية العائد ربع السنوية، فيما أعلن البنك الأهلي الكويتي، شهادة أجل 3 سنوات، وبفائدة 13.5% سنويًا بدورية شهرية لصرف العائد.