«مياه الشرب» بسوهاج تبدأ تلقي طلبات برنامج التدريب الصيفي منتصف الشهر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج عن تلقي طلبات التقدم لبرنامج التدريب الصيفي لهذا العام في الفترة من 15 يونيو حتى 1 يوليو 2022.

تدريب شركة المياه من 1 يوليو حتى 30 أغسطس

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، وأضاف أن التدريب يستمر في الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 30 أغسطس 2022 وأنه يتم تدريب طلاب كليات العلوم والهندسة والزراعة والآداب.

تنمية مهارات الطلاب بالتدريب

وأشارت المهندسة دعاء ناصر مدير الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج أنه يتم تدريب الطلاب لتنمية مهاراتهم في المجالات المختلفة وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل وأنه يتم تدريب طلاب كلية العلوم بمعامل مياه الشرب للتعرف على مصادر المياه ومراحل تنقيتها وتكنولوجيا تشغيل المحطات وآليات مراقبة جودة المياه.

هذا بالإضافة إلى تدريب طلاب كلية الهندسة على طرق تشغيل المحطات المرشحة والجوفية وكيفية صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء وكيفية تنفيذ والإشراف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك تدريب طلاب كلية الزراعة بمعمل التربة لمعرفة كيفية إجراء التحليلات المعمليات للتربة كما يتم تدريب طلاب كلية الآداب قسم اللإعلام على كيفية اعداد وتنفيذ برامج وخطط العلاقات العامة.

ومن الجدير بالذكر أن مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة لتدريب الطلاب عمليا ونظريا.