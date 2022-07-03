وزير خارجية النمسا: الاتحاد الأوروبي يدعم مصر لإنجاح قمة COP 27

قال وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبيرج، إنّ الوضع المناخي للعالم بات على درجة عالية من الأهمية، مشيرًا إلى أنّ الجميع في الاتحاد الأوروبي يعملون على إنجاح مؤتمر قمة المناخ العالمي في شرم الشيخ، ودفع الجهود في هذا الصدد.

قمة مؤتمر المناخ

وأضاف شالنبيرج، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية: «أكدت على وزير الخارجية المصرية، دعم النمسا لمصر لإنجاح قمة مؤتمر المناخ العالمي»، مشيرًا إلى أنّ بلاده لديها في ظروف الحرب الحالية، عدد كبير من المهاجرين يتدفقون على الحدود، وهو الموضوع الذي طرح للنقاش مع وزير الخارجية.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع وزير الخارجية النمساوي: «الأزمة عالمية ولا تخص دولة أو دولتين فقط، كما أنّ الأمر متصل بمكافحة الجريمة المنظمة وعمليات الهجرة غير الشرعية، ومن الواضح أنّ بوتين يخوض حربا مدروسة علينا، ويجب أن ندرس آثار التدخل الروسي في أوكرانيا بشأن توقف توريدات الحبوب والسفن في البحر الأسود وغيره من الموانئ».