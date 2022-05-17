«إعلاميون من أجل المناخ».. استعدادات الشباب والبيئة لقمة COP 27

عقد المكتب العربي للشباب والبيئة ورشة عمل للإعلامين والصحفيين لتدشين شبكة إعلاميون من أجل المناخ، دعما لجهود الدولة المصرية للاستعداد لاستضافة قمة المناخ cop27.

وقال الدكتور عماد الدين عادلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، إن جهود المجتمع المدني مؤثرة ومهمة في إنجاح قمة المناخ cop27 المقرر إقامتها في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ولا بد أن تتوحد الجهود لتدعم استعدادات مصر لاستضافة القمة وتظهر مدينة السلام بالمظهر الذي يليق بالدولة المصرية أمام العالم.

الدبلوماسية المصرية والدفاع عن حقوق القارة

وأوضح «عادلي» في تصريح خاص «للوطن» أن استضافة مصر لقمة المناخ تأتي تأكيدا على الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر، خاصة وأن الدبلوماسية المصرية حققت نجاحا مبهرا وضربت مثالا يحتذى به في التفاوض والدفاع عن حقوقها وحقوق الدول الأفريقية في العديد من قضايا البيئة، لافتا إلى مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ وإعلاميون من أجل المناخ يأتي ضمن الاستعدادات المجتمعية لتنسيق العمل بين مختلف قطاعات المجتمع لتعزيز استعدادات مصر لاستضافة القمة.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف شلبي، مستشار التغيرات المناخية والأرصاد الجوية بالمكتب العربي للشباب والبيئة، إن قمة المناخ cop 27 تأتي كفرصة متميزة لإظهار العمل المناخي في مختلف القطاعات داخل مصر، موضحا أن الدولة المصرية تدعم مواجهة التغيرات المناخية منذ سنوات وقدمت الكثير من الجهود في هذا الشأن وستظهر بوضوح خلال استضافتها لقمة المناخ المقررة في نوفمبر المقبل.

الحوار بين صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني

وأكد «شلبي»، أن تعزيز الحوار بين صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني أصبح ضرورة حتمية خلال الفترة الحالية لتبادل الخبرات بين الأجيال المختلفة وتحقيق التكامل بين أطراف العمل المناخي، والاستفادة من المنظمات العربية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة شراكة عالمية متكاملة تخدم مواجهة التغيرات المناخية على مختلف المستويات.