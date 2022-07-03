التعليم تطالب مديرياتها بإرسال مندوبين لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، بإرسال مندوب إلى لجان النظام والمراقبة صباح غد الإثنين 4 يوليو، لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022، وذلك نظرا لانتهاء قطاع التعليم الفني من إجراءات إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي».

غدا.. تسليم النتيجة لمندوبي المديريات التعليمية

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل، بإرسال مندوب من المديريات التعليمية، لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للدور الأول بنظاميه 3 و5 سنوات، صباح يوم الإثنين الموافق 2022،/7/4 على ألا يتم فتح النتيجة أو إرسالها إلى الإدارات التعليمية، قبل اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.