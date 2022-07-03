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التعليم تطالب مديرياتها بإرسال مندوبين لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022

كتب:

أميرة فكري
01:44 م | الأحد 03 يوليو 2022
وزارة التربية والتعليم - صورة أرشيفية

وزارة التربية والتعليم - صورة أرشيفية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، بإرسال مندوب إلى لجان النظام والمراقبة صباح غد الإثنين 4 يوليو، لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022، وذلك نظرا لانتهاء قطاع التعليم الفني من إجراءات إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي». 

غدا.. تسليم النتيجة لمندوبي المديريات التعليمية 

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل، بإرسال مندوب من المديريات التعليمية، لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022 للدور الأول بنظاميه 3 و5 سنوات، صباح يوم الإثنين الموافق 2022،/7/4 على ألا يتم فتح النتيجة أو إرسالها إلى الإدارات التعليمية، قبل اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

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