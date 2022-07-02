يبحث العديد من أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب على مؤشر البحث «جوجل» عن لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول، في جميع التخصصات (زراعي- صناعي- تجاري- فندقي)، وذلك بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، وكذلك موعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول، في جميع التخصصات بعد اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح ورصد وتجميع نتائج الدبلومات الفنية.

أوائل الدبلومات الفنية 2022

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تحديد أوائل الدبلومات الفنية 2022 في نظاميها الثلاث والخمس سنوات، وسيتم خلال الساعات القليلة المقبلة إعلانها على جميع الطلاب، لافتا إلى أن جائحة كورونا، لم ولن تؤثر على رصد وتجميع الدرجات.

وأشار المصدر، إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جاهزة للإعلان، وأنه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية بجميع التخصصات «الصناعي والتجاري - الفندقي - الصناعي» والتعليم المزدوج والمدارس التطبيقية الاستعلام عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول، من خلال هذا الرابط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا الامتحانات في الدور الأول للعام الدراسي الحالي، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج»، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، وبلغ عدد لجان سير الامتحان 3080 لجنة امتحانية.

830 ألف طالب أدوا امتحانات الدبلومات الفنية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا الامتحانات في الدور الأول للعام الدراسي الحالي، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج»، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، وبلغ عدد لجان سير الامتحان 3080 لجنة امتحانية.