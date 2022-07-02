رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الاول

يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم على مؤشر البحث «جوجل» عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول، لجميع التخصصات (زراعي- صناعي- تجاري- فندقي)، بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، حيث سيتم اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ساعات ومن ثم إعلانها للطلاب.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 خلال ساعات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول، لجميع التخصصات بعد اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم الانتهاء تماما من تصحيح أوراق الإجابات ورصد وتجميع نتائج الدبلومات الفنية، لإعلانها على الطلاب خلال ساعات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جاهزة للإعلان

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الدبلومات الفنية جاهزة للإعلان، مشيرا إلى أنه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية بجميع التخصصات «الصناعي والتجاري - الفندقي - الصناعي» والتعليم المزدوج والمدارس التطبيقية الاستعلام عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول، من خلال هذا الرابط.

كورونا لم تؤثر على تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وقال المصدر، إنّ أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الدبلومات الفنية، سار بصورة منتظمة وأنّ جائحة كورونا، لم تؤثر على رصد النتائج، لافتا إلى أنّ نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ستعلن خلال ساعات.

يذكر أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا الامتحانات في الدور الأول للعام الدراسي الحالي، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج»، إضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، وبلغ عدد لجان سير الامتحان 3080 لجنة امتحانية.