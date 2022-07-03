أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة النجاح العامة لنظام الثلاث سنوات في الدبلومات الفنية وصلت لقرابة 68%، أما نسبة النجاح في نظام الخمس سنوات أكثر من 85%، وبالنسبة لنسبة النجاح لمدارس التكنولوجية التطبيقية تجاوزت نسبة 70%.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنّ طلاب الدبلومات الفنية 2022، يستطيعون الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم على هذا الرابط.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وهنأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الدبلومات الفنية 2022 جميع التخصصات الفنية (زراعي - صناعي - تجاري- فندقي) والتعليم المزدوج بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، متمنيًا لهم المزيد من التفوق وحثهم على استمرار التفوق والنجاح دائما.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في جميع المدارس الفنية الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية في اليوم التالي، لإعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وإتاحتها للطلاب بالمجان.

خطوات نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات الاستعلام نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس وهي كالتالي:-

- الدخول على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على بوابة التعليم الفني.

- اضعط الاطلاع على نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية 2022.

- اختيار التخصص (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الدبلومات في المدارس

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، بإرسال مندوب من كل مديرية تعليمية، غدا الاثنين؛ لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022، لجميع النوعيات بنظاميها لإعلانها في المدارس الفنية لطلاب التعليم الفني.