عاجل.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2022

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، لجميع التخصصات «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

الوزير يتصل بأوائل الدبلومات

ومن المقرر أن يجري وزير التربية والتعليم، اتصالاً هاتفياً بأوائل الدبلومات الفنية في جميع التخصصات لتقديم التهنئة لهم على تفوقهم وتميزهم خلال العام الدراسي الحالي، متمنيا لهم دوام التوفيق.

اعلان نتيجة الدبلومات الفنية علي موقع الوزارة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة التعليم الفني» بعد اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم والتعليم.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بالأسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها مباشرة، من خلال هذا الرابط.