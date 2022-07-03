عاجل.. حريق ضخم في مطعم أسماك شهير بالجيزة بسبب «المدخنة»

شهد أحد مطاعم المأكولات البحرية الشهيرة بالجيزة، حريق هائل، منذ قليل، عقب اشتعال النيران فى المدخنة الخاصة بالمطعم المطل على نهر النيل، وهو ما أسفر عن نشوب الحريق في المحل بأكمله.

بداية الواقعة

وتعود بداية الواقعة، إلى ورود بلاغ إلى غرفة الحماية المدنية بالجيزة من جيران المحل المحترق، بنشوب حريق صخم فى مطعم أسماك بشارع النيل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم الدفع بسيارات إطفاء وإسعاف، للسيطرة على الحريق وحتى الآن لم يتم حصر الضحايا أو الخسائر المادية.

إصابة 19 في حريق بورشة نجارة بدمياط

وفي سياق آخر، اندلع حريق هائل، فجر اليوم الأحد، بمنزل مكون من طابقين، ودور أرضي عبارة عن ورشة نجارة، بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، ودفعت هيئة الإسعاف بنحو 9 سيارات، فيما وجهت الحماية المدنية 4 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبلغ عدد المصابين 19 مصابًا بحالات كسور وإغماء واختناق، حسبما أفاد مصدر بمرفق الإسعاف.

وتلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط إخطارًا بنشوب حريق بورشة، خلف مدرسة الشهيد رضوان بقرية البصارطة ووقوع إصابات عديدة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، وكذلك دفعت هيئة الإسعاف بسياراتهم إلى موقع البلاغ،.

وأكدت المعاينة الأولية، أن الحريق نجم عن ماس كهربي، وذلك بمنزل مكون من طابقين ملك المواطنين شريف الفار وعاشور بحيري، والمؤجر لأحمد سحلول، والمنزل بدون سكان، ومكون من طابقين، والدور الأرضي عبارة عن ورشة نجارة.