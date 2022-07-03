بالأسماء.. إصابة 19 شخصا في حريق بورشة نجارة بدمياط

اندلع حريق هائل، فجر اليوم الأحد، بمنزل مكون من طابقين، ودور أرضي عبارة عن ورشة نجارة، بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، ودفعت هيئة الإسعاف بنحو 9 سيارات، فيما وجهت الحماية المدنية 4 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبلغ عدد المصابين 19 مصابًا بحالات كسور وإغماء واختناق، حسبما أفاد مصدر بمرفق الإسعاف.

حريق في ورشة

وتلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط إخطارًا بنشوب حريق بورشة، خلف مدرسة الشهيد رضوان بقرية البصارطة ووقوع إصابات عديدة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، وكذلك دفعت هيئة الإسعاف بسياراتهم إلى موقع البلاغ،.

وأكدت المعاينة الأولية، أن الحريق نجم عن ماس كهربي، وذلك بمنزل مكون من طابقين ملك المواطنين شريف الفار وعاشور بحيري، والمؤجر لأحمد سحلول، والمنزل بدون سكان، ومكون من طابقين، والدور الأرضي عبارة عن ورشة نجارة.

إصابة 19 شخصا

وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصا، بينهم أمين شرطة، ونُقل 17 منهم إلى مستشفى دمياط النتخصصي، وحالتين إلى مستشفى دمياط العام.

والمصابين هم جمال محمد شحاتة، 33 سنة، من رجال الحماية المدنية، مصاب باختناق، وأحمد جابر محمد، 20 سنة، من رجال الحماية المدنية، مصاب باختناق وسحجات بالجسم، وحامد السيد سحلول، 28 سنة، مصاب بكدمات بالقدم اليسرى، وهادي محمد ياسين، 20 سنة، مصاب باختناق، وعلي علي مسعد الفار، 17 سنة، مصاب باختناق، وأحمد إبراهيم الفيومي، 20 سنة، مصاب باختناق، ومحمد شطا بعيت، 15 سنة، مصاب باختناق.

وأصيب باختناق كل من أدهم محمد عزت، 20 سنة، وأحمد عثمان شيحة، 22 سنة، وحسن عادل الصياد، 26 سنة، وأحمد أحمد مصطفى العطوي، 17 سنة، وسلطان السيد عاصي، 24 سنة، وأنس رمضان الفار، 27 سنة، وسامح أشرف ترباس، 19 سنة، وعبده فتوح، 30 سنة، وصلاح محمود الفار، 18 سنة، وسعد جمال الفار، 37 سنة، وسعد خضر حرز، 17 سنة، وسعد جمعه الفار، 37 سنة.