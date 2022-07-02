اندلاع حريق في مصنع كيماويات بالسلام.. و5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه

شهدت منطقة السلام، حريق داخل مصانع مواد كيمياوية، منذ قليل، رصدته كاميرا هاتف أحد السكان هناك، قبل أن تتحرك قوات الحماية المدنية إلى من أجل تحاول السيطرة عليه.

بداية الواقعة

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية من أجل السيطرة على الحريق، من خلال الدفع بـ5 سيارات الإطفاء، من أجل إخماد الحريق، ومنع امتداده للأماكن المجاورة.

وتعود بداية الواقعة، إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بـ نشوب حريق داخل مصنع بالسلام.

وانتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ 5 سيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات، وجاري الوقوف على ملابسات الحريق.