وزيرة الثقافة تطلق المرحلة الثانية من مشروع «سينما الشعب» في المحافظات

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المرحة الثانية من مشروع «سينما الشعب» الهادف إلى تقديم الأعمال السينمائية الحديثة والمعاصرة بأسعار رمزية لكل شرائح المجتمع، ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وبإشراف الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

عبدالدايم: 5 مواقع تنضم لمشروع سينما الشعب في مرحلته الثانية

قالت عبد الدايم إن مشروع سينما الشعب يعد أحد خطوات تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، مشيرة إلى أنه يعمل على نشر التنوير ومجابهة الفكر المتطرف من خلال عرض الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية والأعمال المستقلة المتميزة والمجازة رقابياً، إضافة إلى دعم صناعة السينما من خلال عرض أعمال المبدعين في مواجهة الفن التجاري البحت.

وأضافت أن المرحلة الأولى شهدت إقبالا جماهيريا ضخما نتيجة الأسعار الرمزية لتذاكر العروض، ما عزّز إطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن 5 مواقع بمختلف المحافظات وهي قصر السينما في جاردن سيتي، وقصر ثقافة 23 يوليو في المحلة، وقصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة دمنهور؛ لتصبح عدد مواقع مشروع سينما الشعب 9 دور عرض.

عرض فيلم «كيرة والجن»

وقال المخرج هشام عطوة أن المرحلة الثانية انطلقت 30 يونيو بعد ان تم الانتهاء من تجهيز المواقع المشاركة التى تعرض فيلم «كيرة والجن» بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز تأليف أحمد مراد ومن أخراج مروان حامد إلى جانب الأفلام الوثائقية التى أنتجتها الإدارة العامة للثقافة السينمائية وهي «سيوة واحة الشروق والغروب» و«صباح الخير يا سيوة».

وأضاف أنه اعتبارا من عيد الأضحى المبارك يتم عرض فيلمي عمهم بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي، وبحبك بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، مؤكدًا أن مواقع المرحلة الأولى من المشروع مستمرة في عرض أفلام المرحلة الثانية.

من جانبه قال الفنان تامر عبد المنعم، إن المواقع المشاركة في مشروع سينما الشعب بمرحلتيه الأولى هي «قصر السينما بجاردن سيتي – القاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر السينما بطنطا و23 يوليو بالمحلة في الغربية، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما الشعب بشبين الكوم وسينما السادات في المنوفية، قصر ثقافة أسيوط وقصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء».