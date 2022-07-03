تامر عبدالمنعم: ندرس إتاحة حفلات صباحية بتذاكر مخفضة في «سينما الشعب»

قال تامر عبدالمنعم مدير قصر ثقافة السينما والمشرف على مشروع «سينما الشعب»، بالهيئة العامة لقصور الثقافة إنَّ هناك اتجاه من وزارة الثقافة لتخفيض أسعار تذاكر بعض حفلات المشروع وذلك بهدف نشر الثقافة السينمائية، موضحًا أنَّ مشروع «سينما الشعب» الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، منذ مايو 2022، لعرض أحدث الأفلام السينمائية بمواقع قصور الثقافة في القاهرة والأقاليم، يعرض حاليًا فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد تزامنًا مع عرضه التجاري في دور العرض السينمائي.

حفلات صباحية بأسعار تذاكر مخفضة

وأضاف «عبدالمنعم» لـ«الوطن» أنَّ وزيرة الثقافة تبحث حاليًا إصدار قرار تقديم حفلات صباحية بأسعار تذاكر مخفضة لسينما الشعب، الذي جرى تحديد سعر تذكرة الدخول بـ40 جنيها، مشيرًا إلى أنَّه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.

وتابع «عبدالمنعم» أنَّ هناك إقبال على الحفلات منذ انطلاق افتتاحه بقصور الثقافة يوم الخميس الماضي 30 يونيو 2022، مؤكّدًا أنَّ سينمات قصور الثقافة مجهزة على أعلى مستوى وتضاهي السينما الموجودة في المولات الكبرى، مؤكّدا أنَّ المشروع يهدف لنشر الثقافة السينمائية، وكذلك عرض الفيلم الوثائقي السياحي «سيوة واحة الشروق والغروب» الذي أنتجته الإدارة العامة للثقافة السينمائية من خلال المعسكر السينمائي الثالث، الذي جرى تنفيذه على هامش مشروع «ابدأ حلمك السينما بين يديك»، منوهًا إلى أنَّ المشروع يدعم ويخدم صناعة السينما، من خلال زيادة عدد دور العرض في نختلف المحافظات المصرية.

وأوضح «عبدالمنعم» أنَّ «كيرة والجن» يعرض في سينمات المرحلة الأولى في قصر ثقافة الأنوفشي، والسادات وشبين الكوم، وقصر ثقافة أسيوط، وقصر السينما بجاردن سيتي، وقصر ثقافة دمنهور، وقصر ثقافة المحلة، وسيعرض في طنطا الأسبوع المقبل.

مواعيد عرض «كيرة والجن»

وفيلم «كيرة والجن»، مأخوذ عن أحداث رواية الكاتب والسيناريست أحمد مراد التي صدرت بعنوان 1919، بطولة نخبة من النجوم من بينهم كريم عبدالعزيز، هند صبري، أحمد عز، أحمد مالك، سيد رجب، وأسماء أبو اليزيد، وإخراج مروان حامد، يعرض فيلم «كيرة والجن» في حفلات 12 ظهرًا، و3 عصرًا و6 مساءً و9 مساءً، ومنتصف الليل يوميًا.