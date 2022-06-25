طرح «بحبك» للفنان تامر حسني في قصور الثقافة ضمن «سينما الشعب»

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، ممثلة في قصر ثقافة السينما، طرح فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني، ضمن مشروع «سينما الشعب» في مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة في عيد الأضحي المبارك، تزامنًا مع طرحه في دور العرض السينمائي.

فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني

ويخوض تامر حسني تجربة الإخراج السينمائي للمرة الأولى، إلى جانب تجسيد دور البطولة وكتابة الفيلم، ويشاركه في البطولة هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني ومدحت إسماعيل، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، فيما تتولى شركة تامر حسني للإنتاج للمنتج حسام حسني المشاركة في إنتاج العمل مع شركات سينرجي، سكاي ليميت وفيلم سكوير.

كان تامر حسني أعلن موعد طرح فيلمه الجديد في السينمات ابتداء من يوم 7 يوليو المقبل، أي قبل وقفة عيد الأضحى بيومين.

وزيرة الثقافة تطلق «سينما الشعب» في 4 محافظات

كانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أعلنت إطلاق المرحلة الأولى من مشروع سينما في 5 مواقع بـ4 محافظات هي مكتبة البحر الأعظم في الجيزة، وفي قصر ثقافة الأنفوشي في الإسكندرية، وفي قصر ثقافة بمحافظة قنا، وفي سينما الشعب شبين الكوم، وسينما الشعب السادات بمحافظة المنوفية، وعرض فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي وكذلك الفيلم التسجيلي القصير «التجلي» من إخراج عبدلله مرسي.

كما أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عرض فيلم «كيرة والجن»، خلال الأيام المقبلة، ضمن مشروع «سينما الشعب»، تزامنًا مع عرضه في السينمات بمصر والوطن العربي ابتداءً من 30 يونيو الجاري، وتمّ تحديد سعر التذكرة في المشروع بـ40 جنيهًا.

كما أعلنت قصور الثقافة زيادة دور العرض السينمائي المشاركة في مشروع «سينما الشعب» إلى 14 دار عرض في المواقع التابعة للهيئة في مختلف الأقاليم، بحلول عيد الأضحى المبارك، في إطار العمل على تحقيق مبدأ العدالة الثقافية الذي تتبناه وزارة الثقافة.