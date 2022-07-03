فتح باب التقديم للحصول على دورة تدريبية ببرنامج «مودة» بـ5 محافظات

أعلن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، فتح باب التقديم للحصول على دورة تدريب مدربين خلال المرحلة الثانية بمحافظات «أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمرو أسوان»؛ لتؤكد وزارة التضامن الإجتماعي، أنه تم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي أي زد مصر» نيابة عن الحكومة الألمانية؛ للتوسع في تنفيذ أنشطة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» بداخل الهيئات الشبابية.

تأهيل المقبلين على الزواج بالمعلومات والمهارات

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر الصفحة الرسمية للمشروع على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مشروع مودة يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج بالمعلومات والمهارات اللازمة لتأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة، وتكوين كيان قادر على تحقيق مبادئ التعايش السلمي ونبذ العنف الأسري، ويتبنى أهم الأسس المتعلقة بالتربية الإيجابية ويراعي الجوانب المختلفة المتعلقة بالصحة الإنجابية.

الإطارالزمني للدورات التدريبية

وأوضحت التضامن أن الإطار الزمني للتنفيذ موضح كالتالي:

- دورة تدريب للمدربين والمدربات 29 يوليو.

- 4 أغسطس 2022 «7 أيام تدريبية كاملة»، والاستقبال يوم 28 يوليو، بمحافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى أنّ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي أي زد مصر» تتحمل تكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات للمشاركين من خارج محافظة البحر الأحمر، وتكلفة الانتقالات الداخلية للمشاركين من محافظة البحر الأحمر.

- مرحلة التقييم العملي لمن اجتازت تدريب المدربين خلال شهر أغسطس 2022.

- مرحلة التنفيذ الفعلي بمراكز الشباب بالمحافظات المستهدفة خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر 2022.

- الالتزام والمشاركة بفاعلية في المراحل المذكورة يعتبر شرط أساسي للقبول.

- تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة للتقدم للبرنامج.

وأوضحت التضامن أن آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022، لافتة إلى أن التقديم متاح على هذا الرابط.