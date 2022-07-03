وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بنسبة نجاح 68%

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية 2022 جميع التخصصات «زراعي - صناعي - تجاري- فندقي»، والتعليم المزدوج بنظاميها 3 و5 سنوات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، إنّ نسبة النجاح العامة لنظام الثلاث سنوات في الدبلومات الفنية اقتربت من 68%، أما نسبة النجاح في نظام الخمس سنوات أكثر من 85%، ونسبة النجاح في المدارس التكنولوجية التطبيقية تجاوزت نسبة 70%.