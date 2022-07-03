رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بنسبة نجاح 68%

كتب:

أميرة فكري
02:19 م | الأحد 03 يوليو 2022
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية 2022 جميع التخصصات «زراعي - صناعي - تجاري- فندقي»، والتعليم المزدوج بنظاميها 3 و5 سنوات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، إنّ نسبة النجاح العامة لنظام الثلاث سنوات في الدبلومات الفنية اقتربت من 68%، أما نسبة النجاح في نظام الخمس سنوات أكثر من 85%، ونسبة النجاح في المدارس التكنولوجية التطبيقية تجاوزت نسبة 70%.

اقرأ المزيد:

عاجل.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2022

التعليم تطالب مديرياتها بإرسال مندوبين لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022

طرق الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الأول

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس والاسم الدور الاول
بقلم أميرة فكري