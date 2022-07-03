الجمهور عن أسعار تذاكر حفل عمرو دياب: «أتجوزت برقم الفئة الأولى»

آثارت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب، حالة واسعة من الغضب لدى جمهور «الهضبة» على مدار الساعات الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبر الجمهور عن انزعاجهم من الأسعار التي تبدأ من 1500 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه للفرد الواحد، ومن المقرر إقامة الحفل يوم 12 يوليو الجاري في العلمين.

وتبدأ أسعار تذاكر حفل عمرو دياب من 1500 جنيه للفئة الأولى، وتأتي التذاكر بعد ذلك في 6 فئات: 2000 جنيه، 2500 جنيه، 3500 جنيه، 4 آلاف جنيه، 5 آلاف جنيه وصولا إلى 10 آلاف جنيه، وتأتي تلك التذاكر ضمن طاولات تضم من 8 إلى 10 أفراد كحد أدنى، وتتراوح أسعار الطاولات بداية من 12 ألفًا لـ 8 أفراد، 20 ألفًا لـ 10 أفراد، و20 ألفًا لـ 8 أفراد، 35 ألفًا لـ 10 أفراد، 32 ألفًا لـ 8 أفراد، 40 ألفًا لـ 10 أفراد، بالإضافة إلى 100 ألف لـ 10 أفراد، وذلك وفقا للموقع الرسمي للحجز.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب : تصل لـ 100 ألفًا جنيه

وتوالت تعليقات الجمهور الساخرة على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الحضور اللون الأبيض، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقالت إحدى المتابعات في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، «للأسف مش هقدر احضر لأن الجو حر جدا في الساحل»، وأضاف آخر: «اللبس الأبيض مش المشكلة الجلبية البيضاء موجودة بس مافيش تذكرة بعشرة جنيه»، وتابع ثالث: «مفيش حاجة بخمسين».

الجمهور عن أسعار تذاكر حفل عمرو دياب: «مفيش حاجة بخمسين»

وقال أحد المتابعين: «هي دي أسعار الحفلة ولا أسعار نزولي في الساحل الشمالي لمدة شهر للسياحة والاستجمام»، وأضاف آخر معلقا على أسعار التذاكر: «أسعار في متناول تجار المخدرات»، وتابع «أنا اتجوزت على أيامي برقم الفئة الأولى».