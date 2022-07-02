تصل لـ100 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في العلمين

حالة واسعة من الجدل اندلعت على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صاحبت الإعلان عن حفل عمرو دياب المقرر إقامته يوم 12 يوليو الجاري، في مدينة العلمين، وذلك بسبب أسعار التذاكر التي ترتفع لـ100 ألف جنيه، أو بالنسبة للقواعد التي تحدد ارتداء اللون الأبيض لجميع الحضور، وتمنع الدخول لمن هم أقل من 21 عاما.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب أسعار التذاكر التي تبدأ بـ 1500 وتصل إلى 10 آلاف للشخص الواحد، حيث تأتي الفئة الأولى بـ1500 جنيه وهي تذاكر فردية، أما الفئات الأخرى لا تباع سوى لمجموعات الحد الأدنى بها 8 أفراد.

تعرف على أسعار حفل عمرو دياب في العلمين

يتم بيع باقي التذاكر بنظام الطاولات، حيث يصل سعر الطاولة في الفئة الثانية لـ20 ألف جنيه، وتضم على الأقل 10 أفراد يصل سعر تذكرة الفرد فيها لـ2000 جنيه، أما الطاولة في الفئة الثالثة بـ20 ألف جنيه ولكن الطاولة تضم 8 أشخاص فقط يصل سعر الفرد فيها لـ2500 جنيه.

وطاولة الفئة الثالثة بـ35 ألف جنيه، وتضم 10 أفراد بتذكرة تبلغ 3500 للشخص الواحد، وفي الفئة الرابعة بـ32 ألف جنيه، ولكنها تضم 8 أشخاص فقط بتذكرة تبلغ 4 آلاف جنيه للفرد الواحد، وتأتي بعد ذلك سعر الطاولة في الفئة التالية بـ40 ألف جنيه التي تضم 8 أفراد، بواقع 5 آلاف جنيه للفرد، بينما يصل سعر الطاولة في الفئة الأعلى بـ100 ألف جنيه، يصل سعر الفرد فيها لـ10 آلاف جنيه.

عمرو دياب يطرح أول أغاني صيف 2022: «اللوك الجديد»

وطرح الفنان عمرو دياب خلال الأيام الماضية أول أغانيه في موسم صيف 2022، بعنوان «اللوك الجديد»، على منصة «أنغامي»، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، وحققت رواجا كبيرا بعد ساعات من طرحها على منصات التواصل الاجتماعي.