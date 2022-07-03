نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022.. 7 خطوات لمعرفة درجاتك

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022، موضحة أنّ النتيجة ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بعد قليل، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022 ستكون متاحة عبر بوابة التعليم الفني للتعليم «الصناعي والزراعي والصناعي والفندقي والتجاري»، حيث أكدت الوزارة انتهاء أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب بدقة.

وبالتزامن مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2022، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأخير سارت بشكل جيد دون مشكلات، بداية من وصول أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحانات بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، ووجود الملاحظين باللجان.

طرق الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

-الدخول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية.

- اختيار نوعية التعليم سواء صناعي أو تجاري أو فندقي أو زراعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «تسجيل دخول».

- تظهر النتيجة بجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب.

- يمكن للطالب الحصول على النتيجة من المدارس غداً الإثنين الموافق 4 يوليو الجاري.

امتحانات الدبلومات الفنية 2022 سارت بانضباط

وأكدت مديريات التربية والتعليم، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 سارت بانضباط دون رصد أي مشكلات أو معوقات تعوق العملية الامتحانية، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى رصد جميع حالات الغش الإلكترونية باللجان الامتحانية، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الطلاب الذين صوروا أو نشروا أسئلة امتحانات عبر جروبات الغش، وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقا لقانون مكافحة الغش.